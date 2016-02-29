لافيتزي: رفضت يونايتد وتشيلسي بسبب الثقافة الصينية.. والأرجنتين سترفضني

يقول إيزيكيل لافيتزي نجم الأرجنتيني الشهير إنه رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان حبا في خوض تجربة صينية مع نادي هيبيل.

لافيتزي انتقل من باريس سان جيرمان إلى الدوري الصيني من خلال نادي هيبيل، وقد صرح الأرجنتيني الدولي "كان بإمكاني الانتقال إلى أندية مثل يونايتد وتشيلسي وإنتر، لكني فضلت التجربة الجديدة".

وأوضح "لطالما كنت أحب الثقافة الصينية، وحين جاء العرض من هيبيل شعرت أن هذا المشروع يستثير حماسي، لهذا فضلته على البقاء في أوروبا".

واستدرك "ذلك بالإضافة إلى الجانب المالي بالطبع".

ويتقاضى لافيتزي 15 مليون يورو سنويا في الدوري الصيني الذي يحاول اجتذاب نجوم كرة القدم أصحاب الأسماء اللامعة.

وداعا للمنتخب

لكن لافيتزي يدرك أن انتقاله للصين يغلق باب منتخب الأرجنتين أمامه لأنه لن يخوض منافسات تجعله يبرز عكس أقرانه الذين يتألقون في الدوريات الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفرنسية والبرتغالية.

وقال لافيتزي: "نعم غالبا تجربتي مع المنتخب انتهت".

وأتم "لكن هذا كان قراري وأنا مستريح لما فعلته ومتحمس للنجاح مع فريقي الجديد".