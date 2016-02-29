البايس: ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مدرب توتنام.. لكنه خائف لسببين

يدرس ريال مدريد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام هوتسبر الإنجليزي، لكنه خائف لسببين بحسب صحيفة البايس الإسبانية.

ويبحث ريال مدريد عن مدير فني يقود الفريق بداية من الصيف خلفا لزين الدين زيدان الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت بعد إقالة رافا بينيتث من جانب النادي الملكي.

وقالت صحيفة البايس الإسبانية إن ريال مدريد قلق كون بوكيتينو لا يملك تجربة مع ناد كبير، وبالتالي قد يفتقر الشخصية اللازمة للتعامل مع نجوم بحجم لاعبي البلانكو.

بوكيتينو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقدم مستويات ممتازة مع الفريق اللندني تماما مثلما كان يفعل مع إسبانيول الإسباني.

هذا الأمر يجذب أنظار ريال مدريد وقد يغطي على مشكلة قلة خبرة بوكيتينو. لكن هناك أزمة أخرى.

وأفصحت البايس أن الأزمة هي عدم رغبة إدارة ريال مدريد في التعامل مع نظيرتها في توتنام مجددا.

ريال مدريد عانى الأمرين وهو يحصل على توقيع جاريث بيل من توتنام، وقبل ذلك مع لوكا مودريتش من النادي نفسه.

لهذا لا يرغب ريال مدريد في التعامل مجددا مع توتنام ولهذا قد يبحث عن بدائل أخرى.