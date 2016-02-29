بهذا المشروب الطبيعي سوف تتمكن من حرق الدهون وتنظيف الجسم من السموم والاستمتاع بطاقة أكثر كل يوم !

هل تريد التمتع بصحة جيدة ,والتخلص من الدهون المتراكمة في جسم ,لتحصل على جسم رشيق ,وتريد اكتساب طاقة أكثر طوال النهار , إذاً ما عليك إلا شرب هذا المشروب الطبيعي يوميا ً ,لتتمكن من حرق الدهون ,وتنظيف جسمك من السموم ,والحصول على طاقة ونشاط أكبر , فهذا ليس خيالياً كما سيظن البعض ,بل التجربة خير برهان ,هذا المشروب الطبيعي يمكنك تحضيره من كل المكونات الموجودة في مطبخك ,حيث يحتوي على مواد طبيعية مثل التفاح ,والقرفة والماء .

حيث يحتوي التفاح على المضادات الأكسدة ,ويحتوي أيضاً على أزيد من 85 بالمئة من الماء ,فيساعدك بالتالي على خفض مستوى الكوليستيرول ويسهل عملية هضم الطعام بشكل جيد .

أما القرفة فلها عدة فوائد صحية على الجسم ,حيث تساعد في التخفيف من آلام المعدة ,وتحارب الارهاق , أما الماء فهو يعمل على ترطيب الجسم وحفز خروج السموم من الجسم ,دعونا نتعرف على طريقة تحضير هذا المشروب السحري .

المكونات التي سوف نحتاجها :

حبتين من التفاح المتوسط الحجم .

عودين من القرفة .

ليتر من الماء .

دعونا الآن نتعرف على طريقة التحضير .

نقوم بغسل التفاح جيداً ,ثم نقوم بتقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم ,ثم نضع القطع في قنينة زجاجية .

بعدها نضيف القرفة ,ثم نضيف الماء .

نترك الزجاجة في الثلاجة طوال الليل ,ففي الصباح سوف تجد المشروب أصبح جاهزاً لشرب .

كلما أحستت بالعطش قم بشرب من هذا المشروب طوال النهار ,بعد أن تفرغ قنينة الزجاجة من الماء ,نضيف إليها من جديد ماء أخر لليوم المقبل ,لكن بعد ثلاثة أيام يجب عليك وضع تفاح وعيدين من القرفة من جديد .

شبكةعيونالإخبارية

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