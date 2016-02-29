تقرير في الجول - أكبر لاعب كرة قدم.. كايوتشي ميورا أتم الـ 49 ومازال يسجل الأهداف

ليس الأكبر في تاريخ كرة القدم لكن الأكبر في الوقت الحالي.. كايوتشي ميورا، أسطورة يابانية في كرة القدم مازال يسجل الأهداف وهو في سن الـ 49 من عمره.

7 دقائق شارك فيهم كايوتشي ميورا في افتتاحية مباريات دوري القسم الثاني الياباني حين التقى فريقي يوكاهاما وكاماتاماري سانوكي، كانوا كفيلين بدخول كايوتشي التاريخ بعد أن شارك في مباريات للموسم الـ 30 على التوالي.

بدأ كايوتشي ميورا حياته عام 1986 مع سانتوس البرازيلي، ولعب لأندية بالميراس، ماتسوبارا وريجاتاس ونوفمبرو وكوروتيبا في البرازيل.

لعب كايوتشي ميورا لأول مرة في الدوري الياباني عام 1990 واستمر مع نادي فيردي كاواساكي لثمان مواسم، قبل أن ينتقل لأوروبا لأول مرة مع جنوى الإيطالي في 1994 ودينامو زغرب الأوكراني في 1999.

في 1999 عام إلى الدوري الياباني مع فريق كيوتو سانجا، ومنه إلى فيتسل كوبي في 2001 وحتى 2005.

الانتقال الأخيرة لكايوتشي كان في 2005 حين انتقل إلى يوكاهاما ناديه الحالي، وفي نفس العام انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي سيدني الأسترالي، خيث قضى معهم بقية الموسم ثم عاد إلى يوكاهاما واستمر معهم إلى وقتنا الحالي.

خاض كايوتشي ميورا في تاريخ مع منتخب اليابان 89 مباراة إلى أن اعتزل اللعب الدولي في عام 2000، وكان وقتها في الـ 33 من عمره، وفي الـ 89 مباراة سجل 55 هدفا دوليا، لكنه لم يكن حاضرا في كأس العالم 1998 بفرنسا، حين سجلت اليابان أولى مشاركاتها في تاريخ كأس العالم.

أتم كايوتشي ميورا عامه الـ 49 في 26 فبراير الماضي، ورغم ذلك فقد سجل يوم أمس الأحد مشاركة جديدة مع يوكاهاما في افتتاحية الدوري، بالمباراة التي خسرها فريق كايوتشي بهدف أمام كاماتاماري.

يلعب كاماتشي ميورا في مركز الهجوم، ولا تظنون أنه لا يسجل الأهداف بسبب كبر سنه، فقد سجل ميوتشي 3 أهداف في الموسم المنقضي مع يوكاهاما وكان أخرها في شهر يونيو من عام 2015.

وفي مشاركته أمس أمام كاماتاماري، حل بديلا في الدقيقة الـ 83 محاولا تحقيق التعادل لفريقه، وفي دقائقه السبع، كاد كايوتشي ميورا أن يسجل هدفا من خلفية مزدوجة.

كايوتشي ميورا كان متواجدا بطبيعة الحال في لعبة “Winning Eleven” الشهيرة والتي أطلق عليها المصريون اسم "اليابانية".، وحين ظهرت هذه اللعبة للعامة، كان كايوتشي ميورا في عامه الـ 32 من عمره.