ضبط 2081 مخالفة مرورية و5 سائقين يتعاطون المخدرات بالمنيا

تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء محمود عفيفى ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بتمكن الحملة من ضبط أسلحة آلية وخرطوش ، وطلقات متنوعة غير مرخصة ،تضمنت ، ( 3 فرد محلى الصنع – 6 طلقات خرطوش )، بحوزة 3 متهمين بالمنيا .

> وتمكنت حملة لرجال مكافحة المخدرات ، من ضبط كل من ، شريف . ف . ع 21 سنة عاطل ، مقيم بمركز العدوة ، وبحوزته 6 لفافات ورقية بيرة الحجم ، لنبات البانجو المخدر ، تزن 3 كيلو جرام ، وضبط 73 قرص مخدر مختلف الأنواع ، بحوزة متهمين، بقصد الإتجار .

وتمكنت حملة مرورية ، من تحرير 2081 مخالفة مروية ، تضمنت ، ( 24 دراجة بخارية – 4 سيارات – 715 مخالفة دراجة بخارية – 1338 مخالفة سيارات )، وفى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى سائقى الطرق السريعة للمخدرات أثناء القيادة ، تم فحص 20 عينة للسائقين ، وأسفرت عن إيجابية 5 عينات لسائقين متعاطين وتم إحتجازهم .

> وتمكنت حملة أمنية ، من ضبط 2 متهمين هاربين ، من تنفيذ حكم قضائي ، بتهمة ، ( حريق عمد – مشاجرة )، بمراكز المنيا ، وتمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من تنفيذ 1060 حكم قضائى ، شملت ( 10 جنايات – 614 حبس جزئى- 113 حبس مستأنف – 241 غرامات جزئية- 13 غرامات مستأنفه – 1 جندى هارب –69 مخالفات – 17204 محصلات مالية.