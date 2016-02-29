لا تتخيل ماذا يفعل بجسمك شرب كوب واحد من الماء النقي بالليمون كل صباح على الريق.

يهمل الكثيرون شرب الماء بكميات كثيرة وخصوصا فى فصل الشتاء حيث يحتفظ الجسم بأكبر كمية من الماء بداخلة ، حيث تقل نسبة العرق وإخراج مخزون الماء من الجسم بسبب برودة الجو، رغم نصائح العديد والكثير من الأطباء بضرورة الإكثار من شرب الماء سواء فى الصيف او الشتاء او كافة فصول الشتاء.

ولأن الجسم فى تركيبه العام يتشكل فى معظمة وبنسبة كبيرة جدا منه من الماء، فإن الماء يعتبر من أهم العناصر المفيدة للجسم وصحته، فشرب كوب واحد من الماء النقي يوميا على الريق يقيك من الإصابة بأمراض كثيرة أهمها السمنة وزيادة الوزن،

تعتمد عملية الأيض بشكل أساسي فى الجسم على الماء، فكلما زادت نسبة الماء فى الجسم بشكل عام، تزاداد كفاءة عملية الأيض. ومن المعروض أن عملية الأيض هى العملية الأهم داخل جسم الإنسان والتى تساعد فى حرق وتقليص نسبة الدهون والشحوم الموجودة بالجسم.

هذا بالإضافة إلى ان تناول كميات كبيرة من الماء خلال اليوم، يساعدك على الشعور بالإمتلاء “الشبع” وهو ما يساعد بشكل كبير أيضا على تناول كميات أقل من الطعام وبالتالي مساعدة الجسم فى تخزين دهون أقل.

وبزيادة نسبة الماء فى الجسم، تتحسن عمليات حرق السعرات الحرارية بشكل ملحوظ، وبالتالي بالإضافة إلى تخليص الجسم من الشحوم والدهون الزائدة، فإان ذلك يؤدي إلى تخليص الجسم من السموم والمواد الضارة التى قد تتراكم فى الجسم وتتسبب فى أمراض أنت فى غنى عنها.

كما يعتمد نشاط الجسم أيضا وحيويته بشكل عام على نسبة الماء داخل الجسم، فكلما زادت نسبة تواجد الماء داخل الجسم، فإن ذلك يحسن من عملية الدورة الدموية فى الجسم، وهو ما يسهم بشكل كبير جدا وملحوظ فى إعطاء الجسم الحيوية والطاقة اللازمه لإظهار نشاطه طوال اليوم.

لذلك ينصح بتناول كوب من الماء بالليمون يوميا على الأقل قبل تناول أى وجبة حتى وجبة الإفطار للحفاظ على جسم صحي ونشيط ولامع.

شبكةعيونالإخبارية

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