بدء توصيل الغاز الطبيعى للمشتركين بمدينة كفر سعد فى دمياط

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط خلال لقائه، اليوم الاثنين، بالمهندس محمد عبد العزيز مدير شركة الغاز بدمياط، توصيل الغاز الطبيعى لأول مشترك بمدينة كفر سعد، ليتم تباعا توصيل الغاز لباقى المشتركين، حتى يتم تحقيق المستهدف والتوصيل لـ6 آلاف وحدة سكنية.

وبحث المحافظ خلال اللقاء خطة الغاز للمرحلة القادمة، والذى أوضح أنه تم إعداد دراسة لمشروع كبير لتوصيل الغاز بمدينة ومركز فارسكور، لتسليمها للشركة القابضة للبدء فى إجراءات التنفيذ .

كما اطمئن المحافظ على أعمال توصيل الغاز بخط عزبة البرج والقرى الواقعة على الطريق، حيث أشار مدير شركة الغاز إلى أنه يتم التوصيل لـ12 ألف مشترك بعزبة البرج، وكذا توصيل الغاز بالشيخ ضرغام وكفر حميدو، حيث طلب المحافظ بالتعجيل بإجراءات توصيل الغاز الطبيعى لطبل والرطمة بعد أن قامت الشركة بعمل تغذية للمنطقتين ومحابس الغاز للمنطقتين .

محافظ البحر الأحمر يبحث توصيل الغاز الطبيعى لشمال الغردقة

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