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صفحة الرئيس على "فيس بوك" تنشر صور لقائه برئيس وزراء اليابان

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صفحة الرئيس على "فيس بوك" تنشر صور لقائه برئيس وزراء اليابان صفحة الرئيس على "فيس بوك" تنشر صور لقائه برئيس وزراء اليابان
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورتين للرئيس مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبى"، والأخرى مع رئيس شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة ورئيس شركة ميتسوبيشى هيتاشى لأنظمة الطاقة.

وكان الرئيس السيسى قد ألقى كلمة أمام البرلمان اليابانى، صباح اليوم الاثنين، أكد فيها أن الاستقرار فى الشرق الأوسط يتحقق بحل عادل للقضية الفلسطينية، وأن الإسلام بريء من الأفعال المنحرفة والإرهاب.

الرئيس-يلتقي-برئيس-شركة-ميتسوبيشي

رئيس-وزراء-اليابان


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>- "اليوم السابع"ينفرد بتفاصيل الاتفاقيات المقرر توقيعها بين مصر واليابان

- صفحة الرئيس السيسى على "فيس بوك" تنشر نص كلمته أمام البرلمان اليابانى

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مصر 365

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