توقف حركة الخط الأول للمترو بعد سقوط سيدة وابنتها أسفل القطار بعزبة النخل

توقفت، منذ قليل، حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بعد سقوط سيدة وابنتها أسفل عجلات المترو أثناء دخول أحد القطارات لمحطة عزبة النخل، خلال رحلته من المرج إلى حلوان.إعلان - Ads إعلان - Ads
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"المترو": 99 ألف راكب اشتروا الكارت الذكى كبديل للتذاكر الورقية الممغنطة
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن السيدة وابنتها اختل توازنهما أثناء وقوفهما على الرصيف، تزامن ذلك مع دخول القطار.
>المترو: عودة حركة قطارات الخط الثالث جزئيا بعد تعطل قطار محطة أرض المعارض
>
"المترو": 99 ألف راكب اشتروا الكارت الذكى كبديل للتذاكر الورقية الممغنطة
>