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عودة حركة الخط الأول بعد رفع سيدة وابنتها من على شريط مترو عزبة النخل

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عودة حركة الخط الأول بعد رفع سيدة وابنتها من على شريط مترو عزبة النخل عودة حركة الخط الأول بعد رفع سيدة وابنتها من على شريط مترو عزبة النخل
عادت حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بعد رفع سيدة وابنتها من على شريط مترو محطة عزبة النخل بعد سقوطهما أسفل المترو، وذلك أثناء دخول أحد القطارات للمحطة فى اتجاه المرج – حلوان، حيث كانت تقف سيدة وابنتها على الرصيف فى انتظار استقلال القطار.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إنه تم نقل السيدة وابنتها بعد وصول سيارة الإسعاف إلى مستشفى اليوم الواحد لإسعافهما، لافتًا إلى أن سقوط السيدة أسفل القطار تسبب فى قطع يدها أسفل عجلات المترو.


>توقف حركة الخط الأول للمترو بعد سقوط سيدة وابنتها أسفل القطار بعزبة النخل
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