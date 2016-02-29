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البايس: مورينيو استغل ريال مدريد ليوقع مع مانشستر يونايتد

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البايس: مورينيو استغل ريال مدريد ليوقع مع مانشستر يونايتد البايس: مورينيو استغل ريال مدريد ليوقع مع مانشستر يونايتد

قالت صحيفة البايس الإسبانية إن جوزيه مورينيو استغل رغبة ريال مدريد في استعادة خدماته حتى يحقق هدفه ويوقع عقدا أوليا خلال تلك الأيام مع مانشستر يونايتد.

التقارير البريطانية تؤكد اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع مورينيو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا للهولندي لويس فان جال.

يونايتد كان يرغب في التوقيع مع مورينيو في الصيف، لكن وكيل أعماله جورجي مينديش أصر على أن يكون التوقيع في تلك الفترة واستغل ريال مدريد لتحقيق ذلك.

وأوضح التقرير أن مينديش اتصل بيونايتد وأخبر إدارته بأن مورينيو سيوقع لريال مدريد خلفا لرافا بينيتث إن لم يعجل النادي الإنجليزي بالتعاقد معه.

وكان ريال مدريد قد أقال رافا بينيتث وحاول إعادة مورينيو لسانتياجو برنابيو، لكن في النهاية اختار النادي تصعيد زين الدين زيدان لقيادة الفريق الأول.

وبحسب تقرير البايس فإن يونايتد بالفعل وقع على عقد أولي مع مورينيو لتدريب فريق أولد ترافورد بداية من الصيف.

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