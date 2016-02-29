مفاجأة.. مادة مستخلصة من قشر الجمبرى تبشر بالقضاء على فيروس سى نهائيا

فجرت الدكتورة سماح لطفى، أستاذ الفيروسات والمناعة بوحدة الفيروسات والمناعة التابعة لقسم بيولوجيا الأورام بالمعهد القومى للأورام، مفاجأة تتمثل فى التوصل لاكتشاف اختبار جديد لديه قدرة فى الكشف عن المركبات التى تقضى على فيروس سى.

وأوضحت الدكتورة سماح أنه قد توصل العلماء إلى مادة مستخلصة من قشر الجمبرى تسمى "شيتوكال" وتصنيعها على شكل "نانو" أو وحدات متناهية الصغر يتم اختبارها حاليا باعتبارها قادرة على القضاء على فيروس سى، كما يتم اختبار نانو الفضة للقضاء على الفيروس ذاته.

وأشارت أستاذ الفيروسات والمناعة إلى أن هذا الاختبار تمت الموافقة علية وتمويله بمليون جنيه من صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمى، للوصول إلى اختبار قياسى ومعيارى يقيم أى مركب له فعالية فى القضاء على فيروس سى، وسيتم الانتهاء من هذا الاختيار خلال عامين، موضحة أن هناك مركبات لها تأثير ضد فيروس سى ويتم اكتشاف الأدوية وتحليل بعض المواد التى يشاع أنها تعالج الفيروس للتأكد من فعاليتها فى القضاء عليه، خاصة النوع الجينى الرابع المنتشر فى مصر.

وأكدت الدكتورة سماح لطفى أنها ناقشت رسالة ماجستير عن فعالية حبيبات نانو الفضة فى القضاء على فيروس سى كدراسة مبدئية بكلية العلوم جامعة عين شمس، موضحة أن هذا الاختبار تم التوصل إليه بوحدة الفيروسات والمناعة التابع لقسم بيولوجيا الأورام، وجار تجربته على العديد من المركبات للتأكد من فعاليتها غى القضاء على سى.

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