أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العبادى يبحث مع مسؤول بالأمم المتحدة أوضاع الأقليات وعودة النازحين

Google+ Print
العبادى يبحث مع مسؤول بالأمم المتحدة أوضاع الأقليات وعودة النازحين العبادى يبحث مع مسؤول بالأمم المتحدة أوضاع الأقليات وعودة النازحين
بحث رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى، فى بغداد اليوم الاثنين، مع المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون الأقليات ريتا ايزاك، أوضاع الأقليات وأهمية دورها باعتبارهم من مكونات النسيج المجتمعى العراقى الذى يعد مصدر قوة بالنسبة للعراق، إضافة إلى ملفى المصالحة المجتمعية وعودة النازحين للمناطق المحررة من تنظيم (داعش) الإرهابى.

وناقش العبادى دور منظمات الأمم المتحدة فى العراق واعتماد التجربة الناجحة لإعادة النازحين فى محافظة صلاح الدين شمال العراق وتطبيقها على باقى المناطق.

كما التقى العبادى مساء اليوم بطريرك انطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى العالم مار اغناطيوس افرام الثانى والوفد المرافق له .. وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع فى العراق والمنطقة وأوضاع المسيحيين باعتبارهم أحد المكونات الأصيلة فى المجتمع العراقى الذى يمتاز بتعدد المكونات واهمية توفير الحماية لهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365