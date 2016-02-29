العبادى يبحث مع مسؤول بالأمم المتحدة أوضاع الأقليات وعودة النازحين

بحث رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى، فى بغداد اليوم الاثنين، مع المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون الأقليات ريتا ايزاك، أوضاع الأقليات وأهمية دورها باعتبارهم من مكونات النسيج المجتمعى العراقى الذى يعد مصدر قوة بالنسبة للعراق، إضافة إلى ملفى المصالحة المجتمعية وعودة النازحين للمناطق المحررة من تنظيم (داعش) الإرهابى.

وناقش العبادى دور منظمات الأمم المتحدة فى العراق واعتماد التجربة الناجحة لإعادة النازحين فى محافظة صلاح الدين شمال العراق وتطبيقها على باقى المناطق.

كما التقى العبادى مساء اليوم بطريرك انطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى العالم مار اغناطيوس افرام الثانى والوفد المرافق له .. وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع فى العراق والمنطقة وأوضاع المسيحيين باعتبارهم أحد المكونات الأصيلة فى المجتمع العراقى الذى يمتاز بتعدد المكونات واهمية توفير الحماية لهم.

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