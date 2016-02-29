بروتوكول تعاون بين جمعية رعاية مرضى الكبد ونقابة المحامين لعلاج أعضاء النقابة‎

وقعت جمعية رعاية مرضى الكبد بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين بكل فروعها على مستوى الجمهورية بهدف تقديم العلاج لجميع اعضاء النقابة مرضى فيروس سي.

واكد الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس ادارة جمعية رعاية مرضى الكبد وعضو مجلس النواب ان توقيع الجمعية للبروتوكول مع نقابة المحامين ياتى ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى فى كل انحاء مصر التى اطلقتها الجمعية وفى اطار استراتيجية الجمعية الهادفة الى التعاون مع كافة الجهات والهيئات والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى من اجل النجاح فى القضاء على فيروس سى نهائيا وانه فى اطار ذلك سبق توقيع برتكول بروتوكول تعاون مماثل مع نقابة المهندسين وقريبا سوف يتم توقيع برتكول مماثل مع اتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين.

واشار الدكتور جمال شيحه الى ان التعاون مع النقابات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم العلاج لمرضى فيروس سى ياتى ايمانا من القائمين على الجمعية بضرورة توفير الخدمة الطبية المناسبة لكل المصريين بداية من القرى الفقيرة وانتهاءا بكل مصرى يحتاج الى العلاج.

واوضح الدكتور جمال شيحه ان جمعية رعاية مرضى الكبد تتوسع فى توقيع اتفاقيات التعاون لعلاج مرضى فيروس سى مع النقابات بكل فروعها على مستوى الجمهورية بعدما اصبحت الجمعية قادرة على تقديم هذه الخدمة من خلال فروعها الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى وصلت حتى الان 18 فرعًا.

من جانبه اكد سيد عبدالغنى عضو مجلس ادارة نقابة المحامين ان بروتوكول التعاون مع جمعية رعاية مرضى الكبد يعتبر انجاز جديد لصالح المحامين مرضى فيروس سى وان البرتكول ينص على ان يتم تقديم العلاج لجميع اعضاء النقابة من غير القاردين بالمجان تماما كذلك شباب المحامين المصابين بالفيروس على ان يتم خصم اكثر من 50% من قيمة العلاج لباقى الأعضاء.

واوضح عبدالغنى ان الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد سوف تقدم خدماتها العلاجية لجميع اعضاء النقابة من المصابين بالفيروس فى كافة انحاء الجمهورية وان هذه الخدمات العلاجية سوف تشمل اجراء التحاليل والفحوصات وتقديم العلاج بكافة اشكاله وتوعية الاعضاء حول طرق الوقاية من الفيروس وكيفية ضمان عدم الاصابة به بعد الشفاء منه.