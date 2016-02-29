بالفيديو والصور.. قائد مناورات رعد الشمال يتفقد سير العمليات العسكرية

تفقد الفريق أول ركن، عبد الرحمن بن صالح البليان، قائد مناورات رعد الشمال، سير العمليات العسكرية للقوات المشاركة فى أكبر مناورة فى التاريخ بالمنطقة العربية.

وقال الفريق "البليان" إن مناورات رعد الشمال أعد له بشكل جيد بتعليمات من قيادات حكيمة رأت مشاركة الدول العربية والإسلامية فى تدريبات عسكرية مشتركة .

ويشارك كل من دول: السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، والسنغال، والسودان، والكويت، والمالديف، والمغرب، وباكستان، وتشاد، وتركيا، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، وسلطنة عمان، وقطر، وماليزيا، وموريتانيا، إضافة إلى قوات درع الجزيرة.