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النمنم ومحمد العرابى ولبنى عبد العزيز فى افتتاح مقر "الألكسو" بتونس..غدا

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النمنم ومحمد العرابى ولبنى عبد العزيز فى افتتاح مقر "الألكسو" بتونس..غدا النمنم ومحمد العرابى ولبنى عبد العزيز فى افتتاح مقر "الألكسو" بتونس..غدا
على أنغام الفنان التونسى الكبير لطفى بوشناق، يفتتح الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، المقر الجديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" صباح غدٍ الثلاثاء بالعاصمة التونسية بحضور إرينا بوكوفا، المدير العام لليونسكو

ويشارك فى حفل الافتتاح وفد مصرى كبير يضم وزراء وإعلاميون وفنانون وعديد من الشخصيات العامة المصرية منهم حلمى النمنم وزير الثقافة، والدكتور الهلال الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السفير محمد العرابى، وزير الخارجية السابق، والفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، والكاتب الكبير صلاح منتصر، وسيدة المسرح العربى، سميحة أيوب، وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، ومنهم علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام المسائى، علاء العطار، رئيس تحرير الأهرام العربى، عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، محمد السيد صالح، رئيس تحرير المصرى اليوم، محمود الوروارى، المذيع بقناة العربية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله حمد محارب، المدير للعام للألكسو، أن المنظمة ستكون منصة تفاعلية لأى مواطن عربى، مؤكدًا أن تدشين المقر الجديد للمنظمة بتونس يأتى متزامنًا مع احتفالات مرور 45 عامًا على إنشاء الألكسو.

من جهة أخرى، تقام على هامش الاحتفالية ندوات عن الإعلام والارهاب يشارك فيها عدد كبير من الخبراء الدوليين والعرب. كما أقام احتفالية فنية بمسرح قرطاج غدًا بحضور الفنان الكبير لطفى بوشناق.

كما يقام افتتاح معرض صور "القيروان..المنبع" للمصور عبد الرزاق الخشين بدار الفنون بالبلفيدير.

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