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على محسن الأحمر: الإنقلابيون وأتباعهم يعيشون ساعتاهم الأخيرة فى اليمن

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على محسن الأحمر: الإنقلابيون وأتباعهم يعيشون ساعتاهم الأخيرة فى اليمن على محسن الأحمر: الإنقلابيون وأتباعهم يعيشون ساعتاهم الأخيرة فى اليمن

>اجتمع الفريق على محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية فى مقر إقامته المؤقت بالعاصمة الرياض اليوم الاثنين مع العقيد ديفيد كويز الملحق العسكرى الأمريكى لدى اليمن ونائبه.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الأحمر استعرض تطورات الأوضاع الميدانية فى اليمن والمواجهات التى تخوضها قوات الجيش والمقاومة ضد المليشيات الحوثية وصالح الانقلابية.
>وأكد الأحمر أن القوات تحقق تقدما كبيرا فى مختلف جبهات القتال وأن الانقلابيين يعيشون ساعتاهم الأخيرة وعمليات الحسم والقضاء عليهم باتت قريبة.

من جانبه، أكد الملحق العسكرى الأمريكى دعم بلاده للشرعية الدستورية ووقوفها إلى جانب اليمن حتى يتم دحر الانقلابيين واستعادة الشرعية وسلطة الدولة وتنفيذ القرارات الأممية وترسيخ الأمن والاستقرار فى كافة المدن والمحافظات اليمنية.
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مصر 365

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