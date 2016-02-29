فرق الإنقاذ تبحث عن جثة شاب قتله أصدقاؤه وألقوه فى النيل بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية وفرق الإنقاذ النهرى البحث عن جثة شاب ذبحه أصدقاؤه لسرقته، وذلك بعد أن تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتحرير "محمد.ا" المقيم بقرية كفر الأعرج، التابعة لمركز محلة دمنة، محضرا بتغيب نجله، وبعدها أبلغ بمشاهدة التوك التوك الخاص بنجله مع أحد الأشخاص داخل القرية.

انتقل العميد سيد خشبة مفتش مباحث المركز والرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة ، إلى المكان المشار إليه بإلقاء جثة الشاب فيه وتم كليف فرق الإنقاذ النهرى للعثور على الجثة، فيما تم التحفظ على المتهمين.

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