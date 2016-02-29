أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فرق الإنقاذ تبحث عن جثة شاب قتله أصدقاؤه وألقوه فى النيل بالدقهلية

Google+ Print
فرق الإنقاذ تبحث عن جثة شاب قتله أصدقاؤه وألقوه فى النيل بالدقهلية فرق الإنقاذ تبحث عن جثة شاب قتله أصدقاؤه وألقوه فى النيل بالدقهلية
تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية وفرق الإنقاذ النهرى البحث عن جثة شاب ذبحه أصدقاؤه لسرقته، وذلك بعد أن تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتحرير "محمد.ا" المقيم بقرية كفر الأعرج، التابعة لمركز محلة دمنة، محضرا بتغيب نجله، وبعدها أبلغ بمشاهدة التوك التوك الخاص بنجله مع أحد الأشخاص داخل القرية.

انتقل العميد سيد خشبة مفتش مباحث المركز والرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة ، إلى المكان المشار إليه بإلقاء جثة الشاب فيه وتم كليف فرق الإنقاذ النهرى للعثور على الجثة، فيما تم التحفظ على المتهمين.


>- مدير أمن الغربية ينتقل لقرية كفر خضر لمتابعة حادث ذبح ربة منزل وأولادها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365