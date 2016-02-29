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بالفيديو والصور.. الأمن يهدم منازل أخطر تجار الكيف فى العاقولة بمنيا القمح

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بالفيديو والصور.. الأمن يهدم منازل أخطر تجار الكيف فى العاقولة بمنيا القمح بالفيديو والصور.. الأمن يهدم منازل أخطر تجار الكيف فى العاقولة بمنيا القمح
داهمت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم، برئاسة اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية ،و بإشراف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قرية العاقولة، وهى أخطر البؤر الإجرامية بالمحافظة، والتى تحتوى على العشرات من العناصر الإجرامية الخطرة، وقامت الحملة بهدم 4 منازل ملك لهاشم فريد مأمون والسيد مأمون الهاربين من السجون فى أحداث الثورة، والصادر ضدهم أحكام بالمؤبد .


>وأزالت الحملة 4 منازل ملك لأخطر أباطرة الكيف بالقرية، وتم بناؤها علي الأراضى الزراعية، وصادر لها قرارات إزالة من الوحدة المحلية.

وشارك فى الحملة العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام بالشرقية بمعرفة العقيد ماجد الأشقر وبرئاسة العميد أمير بهجت.

وتمكنت الحملة من ضبط 12 قطعة سلاح آلى، ما بين 3 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و6 فرد خرطوش ، كما تم تحرير 11 قضية اتجار في المواد مخدرة ، ما بين كيلو و100 جرام هيروين ونصف كيلو حشيش و7265 قرص مخدر من عقار التامول بإجمالي 27 متهما.

-أمن-الشرقية-يهدم--منازل--تجار-الكيف-(1)

-أمن-الشرقية-يهدم--منازل--تجار-الكيف-(2)

-أمن-الشرقية-يهدم--منازل--تجار-الكيف-(3)

-أمن-الشرقية-يهدم--منازل--تجار-الكيف-(4)

-أمن-الشرقية-يهدم--منازل--تجار-الكيف-(5)

-أمن-الشرقية-يهدم--منازل--تجار-الكيف-(6)

-أمن-الشرقية-يهدم--منازل--تجار-الكيف-(7)

-أمن-الشرقية-يهدم--منازل--تجار-الكيف-(8)

- "أمن الشرقية" يحارب تجار الكيف ويضبط كيلو هيروين ونصف كيلو حيش بـ"العاقولة"
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مصر 365

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