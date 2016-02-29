البريطاني غاري هانت يتوج بالميدالية الذهبية في كأس العالم للغطس العالي في أبوظبي

اختتمت في أبوظبي بطولة كأس العالم للغطس العالي لفئة الرجال والتي تضمنت عروضاً رائعة من منصة على ارتفاع 27 متراً بمشاركة 25 غطاساً من حول العالم.

وفاز البريطاني غاري هانت بالميدالية الذهبية بعد إنهائه الجولات الخمس لبطولة كأس العالم للغطس العالي للرجال بحصوله على 639 نقطة، وجاء جوناثان باراديس من المكسيك بالمركز الثاني وحصل على 578 نقطة، بينما حصل الكولومبي أورلاندو دي كيه على الميدالية البرونزية بعد حصوله على 572 نقطة.

وتوّج الفائزين كل من جوليو ماجليوني رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، وعضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، سعيد سيف الرميثي، وأمين عام اتحاد الامارات للسباحة، عبدالله الوهيبي.

ويستضيف فعاليات كأس العالم “فينا” كل من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للسباحة والاتحاد الدولي للسباحة “فينا”، الهيئة العالمية المسؤولة عن رياضة السباحة، وبرعاية الشركة الوطنية الضمان الصحي “ضمان”.