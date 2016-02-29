«الهيئة البرلمانية لحزب الوفد»: نرفض أن تكون 25% نسبة تشكيل الائتلافات

قال النائب محمد فؤاد ، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، أن حزب الوفد يرفض ان تكون 25% نسبة تشكيل الائتلافات، وهدفنا هو ترسيخ الديمقراطية ، مؤكدًا أن رفع النسبة لـ 25% لتشكيل الائتلاف تسببت فى حالة من الاحتقان .

وتابع فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم تقديم الاعلامية لبنى عسل ،أن حزب الوفد يرى ان 15% هى النسبة الانسب لتشكيل الائتلافات ، مؤكدا أن نواب حزب الوفد مع اكثر من 100 نائب اخرين طالبوا باعادة التصويت على المادة 97.

وأكد فؤاد أن رأي نواب حزب الوفد تأجيل المواد الخلافية من اللائحة لحين الانتهاء من باقي المواد.