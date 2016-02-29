صحفي كويتي: الحفاظ على أمن البلاد دفعها لتوقيع شراكة مع «الناتو»

قال الصحفي ناصر العبدلي، إن توقيع الكويت وحلف شمال الأطلسي «الناتو» اتفاقية تعاون وشراكة لتسهيل عبور القوات التابعة للحلف عبر الكويت، جاء من أجل تدعيم العلاقة بين الطرفين، والحفاظ علي أمن الكويت، لاسيما بعد مرور الكويت بـ تجربة الغزو في فترة سابقة، لاسيما مع الأوضاع الأمنية المضطربة في العراق.

وأضاف «العبدلي»، خلال لقاءٍ له على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أن ما عجل بتوقيع تلك الاتفاقية هو الأوضاع الأمنية على الحدود العراقية، وانتشار الإرهاب في محيط بغداد وسط تخوف من اختراق للحدود من تنظيم داعش الإرهابي للداخل الكويتي.

وأوضح أن الكويت هي الأولى التي وقعت هذه الاتفاقية مع حلف شمال الأطلسي، وأنه من المتوقع أن تقوم دول أخرى بالتوقيع مثل قطر، والبحرين وغيرها من الدول للمساهمة في مواجهة الإرهاب.