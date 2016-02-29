حبس أمين شرطة 4 أيام لاتهامه بسرقة حافظة نقود طالب بالوادى الجديد‎

قررت النيابة حبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامه بسرقة حافظة نقود طالب بالوادى الجديد.

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد بلاغا بلاغا يفيد قيام ” أحمد ، ع ” طالب بإحدى كليات فرع جامعة الوادى الجديد بتحرير محضر اتهم فيه ” امين شرطة ” س ، ع ” 55 عاما من قوة مديرية امن الوادى الجديد ، بسرقة حافظة النقود الخاصة به وذلك بعدما طلب الأخير منه توصيله إلى منزله بدراجته النارية ، وعندما وصل الى منزله فوجئ باختفاء حافظة النقود الخاصة به.

تم تحرير المحضر رقم القضية 976 /2016 جنح قسم شرطة الخارجة واحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات التى أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات​.