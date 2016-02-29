طلّة مكياج غوتشي لموسم خريف شتاء 2016 - 2017

في كواليس العرض، عملت مديرة فنون المكياج في غوتشي للمكياج Gucci Cosmetics؛ بات ماكغراث، على تجهيز مكياج عارضات الأزياء باستخدام منتجات مكياج غوتشي.

وتقول بات: "مجموعة خريف شتاء 2016 تقدّم الأسلوب والألوان الخاصة بفترة السبعينات والثمانيات، مع لمسة من حقبة عصر النهضة".

وأضافت: "هناك ثلاث إطلالات مختلفة للعرض. الأولى تتكون من وجه جميل ونظيف ونابض بالانتعتاش، والثانية تتضمن وجنتين ورديتين بشكل بارز تم الحصول عليهما عبر مزيج من بودرة أحمر الخدود Coral Flower وSoft Peach Sheer. أما الإطلالة الثالث، فتكونت من أحمر شفاه فوشيا جميل كالسمة الرئيسية، باستخدام أحمر الشفاه Sensuous Deep Matte Lipstick بلون Adrenaline".

وتم تحقيق إطلالة الجمال باستخدام المنتجات التالية:

الإطلالة رقم1:

الوجه

كريم الأساس GUCCI Lustrous Glow Foundation

بودرة GUCCI Luxe Finishing Powder

ظل GUCCI Magnetic Shadow Mono بلون Sunstone (020)

العيون

ظل العيون GUCCI Magnetic Shadow Quad بلون Tuscan Storm (020)

ماسكرا GUCCI Opulent Volume Mascara بلون Cocoa (20)

الشفتين

أحمر الشفاه GUCCI Sensuous Deep Matte Lipstick بلون Adrenaline (260)

الإطلالة رقم 2

الوجه

كريم الأساس GUCCI Lustrous Glow Foundation

بودرة GUCCI Luxe Finishing Powder

بودرة أحمر الخدود GUCCI Sheer Blushing Powder بلون Coral Flower (020)

بودرة أحمر الخددود GUCCI Sheer Blushing Powder بلون Soft Peach (030)

العيون

ظل العيون GUCCI Magnetic Shadow Quad بلون Tuscan Storm (020)

ماسكرا GUCCI Opulent Volume Mascara بلون Cocoa (20)

الإطلالة رقم 3

الوجه

كريم الأساس GUCCI Lustrous Glow Foundation

بودرة GUCCI Luxe Finishing Powder

بودرة أحمر الخدود GUCCI Sheer Blushing Powder بلون Pink Camelia (060)

ظل GUCCI Magnetic Shadow Mono بلون Sunstone (020)

العيون

ظل العيون GUCCI Magnetic Shadow Quad بلون Tuscan Storm (020)

ماسكرا GUCCI Opulent Volume Mascara بلون Cocoa (20)