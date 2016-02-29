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مكياج نجمات أوسكار 2016 بالصور

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الإثنين 29-02-2016 15:26

 

انطلق حفل الأوسكار لهذا العام ليلة أمس، فأطلّت النجمات بكامل أناقتهن على السجادة الحمراء. سيدتي اختارت 12 إطلالة لـ مكياج النجمات، واعتبرتها الأنجح في هذا الحفل،  فتابعي الصور، وشاركينا رأيك في الموضوع:

Cate Blanchett كايت بلانشيت :  تألقت هذه النجمة بموضة اللامكياج، فاكتفت بالمستحضرات التي أبرزت نضارة بشرتها.

Saoirse Ronan سايرس رونن: اختارت المكياج الخفيف، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود .

Olivia Wilde أوليفيا وايلد: هي أيضاً اكتفت بتوحيد لون بشرتها الذهبي، وأضافت القليل من البريق إلى عينيها.

Daisy Ridley دايزي ريدلي : اعتمدت حيلة رفع الخدود مع وضع أحمر شفاه أحمر .

Margot Robbie مارغو روبي : اعتمدت المكياج الذهبي – النيود الذي يليق بلون بشرتها وشعرها.

Olivia Munn أوليفيا مان: اختارت المكياج الربيعي ذا اللون المشمشي المنعش الذي أضاء وجهها.

Kerry Washington كاري واشنطون: اختارت رسمة العين العربية، إذ كحّلت عينيها من الأسفل.

Lady Gaga ليدي غاغا: اعتمدت المكياج البرونزي الذهبي الزاهي الذي كان لافتاً مع صبغة شعرها.

Rooney Mara روني مارا: اختارت الإطلالة اليابانية، عبر سحب رسمة حاجبيها مع وضع أحمر شفاه أحمر.

Alicia Vikander اليسيا فيكاندر: أطلّت هذه النجمة بمكياج طبيعي يليق بفتيات الجامعة .

Priyanka Chopra بريانكا شوبرا: تألقت بالمكياج البرونزي الذي يليق بالبشرة الزيتونيّة الجذّابة.

Jennifer Lawrence جينيفر لورانس:  أطلّت بمكياج ناعم وخفيف، فبرز جمالها بشكل عفوي.

تابعي الصور وشاركينا رأيك في هذه الإطلالات : 

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