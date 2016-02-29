أجمل تسريحات شعر من أوسكار 2016

كانت العروض على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الـ أوسكار لعام 2016 في غاية الأناقة، لا سيما في مجال تسريحات الشعر، التي دمجت بين الكلاسيكية والابتكارات الجديدة؛ فأطلّت أليسيا فيكندر Alicia Vikander بتسريحة النصف كعكة، مع تموّجات فضفاضة، أسفل ظهرها، فكانت أكثر من رائعة ومتناسقة مع فستانها.

واكتملت الغرابة مع روني مارا Rooney Mara التي اعتمدت تسريحة الكعكة الثلاثية، التي أظهرت جمال وجهها.

يمكننا أيضاً أن نستخلص 3 اتجاهات جديدة لتسريحات الشعر من وحي إطلالات النجمات في حفل الـ أوسكار لعام 2016:

تابعي هنا: آخر صيحات تسريحة الكعكة على طريقة النجمات

الرفعة المنحوتة: يمكننا القول إنّ الرفعات الطبيعية لم تعد موجودة في هذا الـ أوسكار، إذ اتجهت النجمات إلى التصفيفات المشدودة مع الرفعات المجدولة، التي كانت بأغلبيتها جريئة ومعبّرة، من الضفيرة البوهيمية إلى الضفيرة الصارخة والحديثة، على غرار تينا فاي Tina Fey و أوليفيا وايلد Olivia Wilde.

تسريحة جديدة لذيل الحصان: لم تعد تسريحة ذيل الحصان تصفيفة عادية، بل أصبحت أساسية للسهرات والحفلات، بعد أن اعتمدتها النجمات على السجادة الحمراء، لا سيما في هذا الـ أوسكار.

إليك طريقة كيري واشنطون Kerry Washington التي تركت الشعر فضفاضاً، من الأمام، مع تسريحة ذيل الحصان المموجة، من الخلف، في حين تركت ايسلا فيشر Isla Fisher الغرّة منسدلة، وحاولت وضع ذيل الحصان بشكل جانبي.

التسريحة الجذابة اكتملت مع صوفيا فيرغارا Sofia Vergara، التي اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة إلى أسفل العنق مع الفرق النصفي.

تسريحة الشعر المنسدل بالتموّجات الهوليودية القديمة: على الرغم من أنّ هذه التسريحات قديمة جداً، فإنها عادت لتتجدّد في حفل الـ أوسكار لعام 2016 مع كلٍّ من الـ ليدي غاغا Lady Gaga و ايميلي بلانت Emily Blunt.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التسريحات تبقى الأكثر رومانسية في كلّ العصور.

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