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خلطه تعتمدها المرأة السعودية لتبييض الجسم

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الإثنين 29-02-2016 17:01

حمّام السدر من أفضل حمّامات تبييض وتوحيد لون الجسم في فتره قصيرة، ويفيد البشرة المتعرّضة لعوامل البيئة؛ لذلك تفضّله السعوديات بسبب فاعليته الواضحة.

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مكونات الخلطة:
١ - ملعقتان من الردة (النخالة) + ملعقتان سكر بني + ملعقتان عسل أبيض + ملعقتان حليب بودرة + أربع ملاعق زيت الجوجوبا + ملعقة خلّ أبيض.


الطريقة:
- من بعد خلط المقادير، توزّع على كامل الجسم، وتُترك لمدة ٣٠ دقيقة على الجسم.
- يفرك كامل الجسم بلطف، ويُغسل، وينشّف، ثم يوضع المرطب.
- تستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

فوائدها:
تمّ استخدام الردة، لأنها تعمل على تنظيف البشرة بعمق، وتزيل طبقات الجلد الميتة، وتعمل على تبييض البشرة، لأنها تحتوي على الكثير من الألياف والبروتينات والفيتامينات. وتمّ استخدام زيت الجوجوبا، لأنه يرطّب البشرة ويكافح التجاعيد، وهو علاج لـ حبّ الشباب ومنظّف للبشرة، ويساعد على تنشيط خلايا البشرة، ويمنع التشقّقات ويفتح البشرة. ودور الخلّ في هذه الخلطة هو تفتيح البقع الداكنة.

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