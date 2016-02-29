الأطعمة النباتية تقاوم السكتة الدماغية.. ركز على المكرونة

كشف تقرير نشره الموقع الالكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مؤخرا عن إصابة 150 ألف بريطانيا سنويا بالسكتة الدماغية، مشيرا إلى أن 90% من السكتات الدماغية تكون نتيجة عدم وصول الدم للدماغ، بسبب انسداد الشرايين ومن ثم حرمانها من الأكسجين.

وأضاف التقرير أن نسبة قليلة يصابون بالسكتة الدماغية النزفية "بسبب نزيف فى الدماغ" نتيجة انفجار الأوعية الدموية.. وذكر التقرير أن اتباع نظام غذائى نباتى يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لأثره فى خفض نسبة الكولسترول وضغط الدم، فالأغذية النباتية تزيد المواد المضادة للأكسدة فى الجسم والتى تحسن تدفق الدم.

وتابع التقرير أن الجذور الحرة التى تتراكم بالأوعية الدموية فى وقت معين ولا تكون قادرة على البقاء تتسبب فى انفجار هذه الأوعية الدموية، ويمكن التغلب على هذه الكارثة بتناول الأطعمة التى تحوى الكثير من المواد المضادة للأكسدة.

وأشار التقرير إلى أن المواد المضادة للأكسدة تساعد فى تقليل الالتهاب وتصلب الشرايين وتمنع جلطات الدم وتخفض ضغط الدم، لافتا إلى أن الأطعمة النباتية تحوى مضادات الأكسدة أكثر 64 مرة من اللحوم والأسماك أوغيرها من الأطعمة المشتقة من الحيوانات.

وأضاف التقرير أن معظم المواد المضادة للأكسدة تكون فى الأعشاب والتوابل، مشيرا إلى أن مكرونة القمح الكامل، مع الصلصة الإيطالية يشكل طبقا صحيا يحوى 80 وحدة من مضادات الأكسدة منها 20 من المكرونة و60 من الصلصة.

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