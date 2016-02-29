مميش: انتظام الملاحة بقناة السويس رغم حادث السفينه البنمية



> قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش إن الملاحة تسير بانتظام بالمجرى الملاحي للقناة رغم حادث السفينة البنمية.

وأوضح مميش في بيان اليوم الإثنين – أن الحادث الذي وقع الخميس الماضي لسفينه الصب البنمية “نيو كاترينا “لم يؤثر على القناة حيث أن حركة الملاحة تعمل بانتظام كامل رغم الحادث، مضيفا أن استمرار الملاحة رغم الحادث يعد أحد النتائج الإيجابية لمشروع قناة السويس الجديدة.

ولفت إلى أن عدد السفن التي عبرت القناة منذ الخميس الماضي وحتى اليوم بلغ 209 سفينة بإجمالي حمولات 13 مليونا و300 ألف طن.

وكان الحادث قد وقع بالكيلومتر 63 نتيجة فقدان التوجيه مما أدى إلى جنوح السفينة بالضفة الشرقية للفرع الغربي من القناة وتحمل على متنها شحنة من تراب الحديد متجهة إلى الصين، وعقب الحادث قامت قاطرات الهيئة ووحدات وأطقم الإنقاذ بالتوجه إلى موقع الحادث، وقامت بتأمين السفينة وربطها بضفة القناة وقام غطاسو قسم الإنقاذ بأعمال المعاينة وحصر العطب، ولم ينتج عن الحادث خسائر بشرية ويجرى حالياً الإعداد لتخفيف حمولة السفينة لتعويمها وسحبها لأقرب منطقة لعمل الإصلاحات اللازمة لاستئناف رحلتها.