أخبار عاجلة

ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو -
الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا -
بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مدرسة هاربة من 15 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية

Google+ Print
القبض على مدرسة هاربة من 15 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية القبض على مدرسة هاربة من 15 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على مدرسة هاربة من 15 حكما قضائيا بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بالقبض على المتهمة "رشا .س .ج"، 24 عاما، مدرسة، مقيمة بالمستقبل ــ دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليها فى 15 حكما قضائيا، بتهم " تبديد، إيصال أمانة" بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها الحبس 10 سنوات.

تم التحفظ على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.


>- القبض على عاطل هارب من "41" حكما قضائيا فى الإسماعيلية

- القبض على عاطل هارب من 35 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365