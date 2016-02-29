القبض على مدرسة هاربة من 15 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على مدرسة هاربة من 15 حكما قضائيا بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بالقبض على المتهمة "رشا .س .ج"، 24 عاما، مدرسة، مقيمة بالمستقبل ــ دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليها فى 15 حكما قضائيا، بتهم " تبديد، إيصال أمانة" بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها الحبس 10 سنوات.

تم التحفظ على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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