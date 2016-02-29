ضبط شاب يؤدى الامتحان بدلا من شقيقه فى الدراسات العليا بتربية الفيوم

حررت كلية التربية بجامعة الفيوم، اليوم الاثنين، محضرا ضد شاب حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ضبط أثناء تأديته امتحان الدراسات العليا بدلا من شقيقه.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الفيوم بورود مذكرة من الجامعة تفيد قيام المدعو "ربيع رجب محمود" 40 سنة إدارى بقسم الدراسات العليا بكلية التربية بضبط "محمود.أ.ع" 27 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية بانتحال صفة شقيقه "أحمد" 32 سنة محام، وأداء الامتحان بدلا منه فى مادة سيكولوجية الشخصية فى دبلوم عام تربية، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية ضده من قبل الجامعة، وبمواجهة الأول علل قيامه بذلك لمرض شقيقه، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 9239 لسنة 2016 جنح قسم أول شرطة الفيوم، وجارى العرض على النيابة لتتولى التحقيق.

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