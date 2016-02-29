ضبط 365 مخالفة مرورية والتصالح فى 910 وتحصيل 66 ألف جنيه بالغربية

شن ضباط المرور بالغربية حملة مرورية بشوارع وميادين المدن والمراكز اليوم الاثنين بقيادة اللواء هشام والى مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 365 مخالفة مرورية منها 48 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و29 دراجة نارية بدون لوحات وتراخيص و9 سيارات تجاوز خط السير والتجزئة و208 انتظار خاطئ و23 نموذج 125 كما تم التصالح فى 910 مخالفات فورية وتم تحصيل 66450 جنيهًا.

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