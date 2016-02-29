إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الخارجة أسيوط

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد نتيجة السرعة الزائدة بالقرب من مدخل قرية المنيرة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من مدخل المدينة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث.

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