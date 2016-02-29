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بالصور.. مدير أمن الغربية يشرف على حملتى إزالة إشغالات ومرور بطنطا

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بالصور.. مدير أمن الغربية يشرف على حملتى إزالة إشغالات ومرور بطنطا بالصور.. مدير أمن الغربية يشرف على حملتى إزالة إشغالات ومرور بطنطا
أشرف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية على حملة لإزلة الإشغالات والأكشاك غير المرخصة التى قادها العميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق والضباط والقوات المشتركين بالحملة بمنطقة المرشحة التابعة لقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، لإعادة الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون.

كما قام بالإشراف على الحملة المرورية بمنطقة مرور سالم دائرة قسم أول طنطا والتقى الضباط والأفراد المشتركين بالحملة، وأكد ضرورة تطبيق القانون وضبط كل المخالفات المرورية ورفع السيارات المخالفة والانتظار الخاطئ.

وطالب من الضباط والقوات ملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشآت المهمة.

وأكد مدير الأمن على حسن معاملة المواطنين وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

-مدير-أمن-الغربية-يشرف-على-حملتى-إزالة-إشغالات-ومرور-بطنطا-(1)

-مدير-أمن-الغربية-يشرف-على-حملتى-إزالة-إشغالات-ومرور-بطنطا-(2)

-مدير-أمن-الغربية-يشرف-على-حملتى-إزالة-إشغالات-ومرور-بطنطا-(3)

-مدير-أمن-الغربية-يشرف-على-حملتى-إزالة-إشغالات-ومرور-بطنطا-(5)

-مدير-أمن-الغربية-يشرف-على-حملتى-إزالة-إشغالات-ومرور-بطنطا-(6)

-مدير-أمن-الغربية-يشرف-على-حملتى-إزالة-إشغالات-ومرور-بطنطا-(9)

-مدير-أمن-الغربية-يشرف-على-حملتى-إزالة-إشغالات-ومرور-بطنطا-(11)

-مدير-أمن-الغربية-يشرف-على-حملتى-إزالة-إشغالات-ومرور-بطنطا-(12)

-مدير-أمن-الغربية-يشرف-على-حملتى-إزالة-إشغالات-ومرور-بطنطا-(14)

-مدير-أمن-الغربية-يشرف-على-حملتى-إزالة-إشغالات-ومرور-بطنطا-(16)

-مدير-أمن-الغربية-يشرف-على-حملتى-إزالة-إشغالات-ومرور-بطنطا-(17)


>بالصور.. مدير أمن الغربية يقود حملة لرفع الإشغالات بمدينة طنطا

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