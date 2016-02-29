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إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى المنيا

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إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى المنيا إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى المنيا
أصيب 12 شخصًا بينهم 4 بحالة خطرة فى انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى فى المنيا.

كان مدير أمن المنيا اللواء رضا طبلية قد تلقى اليوم بلاغًا من مدير مستشفى العدوة العام الدكتور أسامة حشيش بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوى الغربي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد السائق أمام قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة شمال المنيا؛ ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا، جميعهم من قرية "دفش" بمركز سمالوط.

وأكد مدير المستشفى أنه تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين، بالإضافة إلى تحويل أربعة مصابين، حالتهم خطيرة إلى مستشفى جامعة المنيا، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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