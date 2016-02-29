إزالة ورفع 214 حالة إشغالات بشوارع بنى سويف

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف خلال حملة شنتها، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الشرطة من إزالة ورفع 214 حالة إشغالات بشوارع مدينة بنى سويف.

شارك فى الحملة العقيد مصطفى الدهشورى نائب مأمور قسم شرطة بنى سويف والرائد وليد الخولى رئيس قسم شرطة المرافق، ومحمد رياض نائب رئيس المركز والمدينة ومدير شئون المناطق وعدد من العاملين بالوحدة المحلية، وشملت الإزالات "بداية شارع عبد السلام عارف، وطريق الفيوم مروراً بمنطقة الأزهرى، بالإضافة إلى شوارع "صلاح سالم وسعد زغلول وأحمد عرابى" بواقع 48 حالة إشغال طريق، و46 بائع متجول، و37 لافتة، و32 تاندة، و49 تعد على الأرصفة، و2 كشك.

بالصور.. إزالة 251 حالة إشغالات فى شوارع وميادين بنى سويف



>إزالة 216 حالة إشغالات وتعديات جديدة فى حملة مكبرة بمدينة بنى سويف

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