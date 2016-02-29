الليلة.. رئيس الوزراء في حوار مسجل على شاشة التليفزيون المصري

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف برنامج ” أنا مصر ” على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية الليلة الاثنين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

يقدم حلقة الليلة من البرنامج الدكتور معتز بالله عبدالفتاح والإعلامية شيرين الشايب.

تدور محاور الحلقة حول قطاعات عديدة مثل الصحة والتعليم والإسكان والنقل، وبرنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا التي أثارت الجدل في الشارع المصري مؤخرًا.

برنامج ” أنا مصر” يعرض يوميًا من الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية عشرة ما عدا حلقة الخميس التي يمتد فيها الوقت إلى الواحدة صباحًا، ويقدمه مجموعة كبيرة من الإعلاميين هم شريف فؤاد، شيرين الشايب، ريهام السهلي، أماني الخياط، نيفين الفقي، محمد نشأت، والفنانة داليا البحيري والتي تقدم حلقة الجمعة من كل أسبوع.