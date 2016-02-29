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تشغيل قطار «الإسماعلية-السويس» بعد سداد المخربين قيمة إصلاحه

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تشغيل قطار «الإسماعلية-السويس» بعد سداد المخربين قيمة إصلاحه تشغيل قطار «الإسماعلية-السويس» بعد سداد المخربين قيمة إصلاحه

الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل – أرشيفية

 

قرر الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، التصالح مع الطلبة الذين قاموا بتخريب القطار رقم 107 الإسماعيلية السويس، وذلك بعد أن قاموا بسداد مبلغ 7682 جنيه، بالقسيمة رقم 50081 بمنطقة شرق الدلتا، وذلك بناءً على قرار النيابة، وحفاظًا على مستقبل الطلبة.

قال أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، إن «الجيوشي» قرر أيضًا تشغيل القطار وأنه لن يتهاون اطلاقًا في حق الدولة وتحميل فاتورة التخريب من المتسببين فيه وأن هذه هي سياسية جديدة في وزارة النقل بعد أن كان دائما يهرب المخرب بجريمته والفاعل كان مجهولًا والدولة هي التي تتحمل فاتورة إجرامه.

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