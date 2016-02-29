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نشرة ONA للفضائيات ا عودة خيري رمضان..الطاهري يقدم أول تحقيق استقصائي على 90 90‎

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عودة خيري رمضان..الطاهري يقدم أول تحقيق أستقصائي على 90 90‎

عودة خيري رمضان..الطاهري يقدم أول تحقيق أستقصائي على 90 90‎

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

يقدم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج “المانيفستو” على الراديو 9090، أول تحقيق أستقصائي على الإذاعة، تتضمن الكواليس الخاصة والموثقة لعملية اختيار الأمين العام للجامعة العربية، وذلك من واقع المحاضر الرسمية للاجتماعات الأمانة العامة بالجامعة العربية.. للمزيد

الصحفي أحمد الطاهري – أرشيفية

الصحفي أحمد الطاهري – أرشيفية

 

قال الإعلامي محمد هاني رئيس قناة CBC، إن الإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج «ممكن»، سيعود بحلقات خاصة مسجلة من لوس إنجلوس يتم بثها على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين.. للمزيد

خيري رمضان

خيري رمضان

 

قامت الفضائية المصرية بتصوير حلقة خاصة عن احتفالات دولة الكويت الشقيقة بأعياد الوطنية في إطار دعم العلاقات المصريةالكويتية.. للمزيد

الفضائية المصرية – أرشيفية

الفضائية المصرية – أرشيفية

 

يفتح الإعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي مذيعا برنامج “خلاصة الكلام” المذاع على “قناة الحياة”، ملفَا عن الطب البديل بكل أشكاله في حلقتي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الساعة 11مساءً.. للمزيد

الإعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي – أرشيفية

الإعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي – أرشيفية

 

أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين، عودته للعمل مرة أخرى كنقيب للمهن الموسيقية، وذلك في بيانًا له نشره على صفحته الرسمية.. للمزيد

هاني شاكر

هاني شاكر

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أونا

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