صور| الآلاف من أهالي مدينة طما بسوهاج يشيعون جثمان نقيب الشرطة شهيد سرياقوس‎

شيع آلاف من أهالى نجع الصاوى دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج جثمان الشهيد النقيب إيهاب إبراهيم جورجى الذى استشهد أمس فى هجوم أثناء توجهه لمأمورية لضبط بعض الخارجين عن القانون، حيث أطلق مجهولون الرصاص على سيارة الشرطة التى كان يستقلها برفقة ضابط آخر وبعض المخبرين بمنطقة سرياقوس. تقدم الجنازة اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء عادل أيوب مساعد الوزير لجنوب الصعيد، واللواء عاطف أبو العباس نائب المدير للشمال، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد المنعم رئيس فرع الأمن العام، والعميد أشرف أبو المكارم رئيس جهاز الأمن الوطنى، وحمل المشاركون الجثمان ملفوفا فى علم مصر فى جنازة عسكرية مهيبة، خرجت من كنيسة الأنبا شنودة متوجهة إلى مسقط رأسه لدفنه فى مقابر العائلة.

وشارك عدد غفير من الأهالى ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والعمد والمشايخ مراسم تشييع الجنازة ومراسم الدفن وسط حالة من الحزن والعويل من قبل الجميع منددين بالإرهاب الأسود، الذى يستهدف رجال الشرطة والجيش، مؤكدين أن مثل تلك المحاولات الفاشلة الغادرة لن تثنى مصر الغالية عن المضى فى الطريق الصحيح نحو الديمقراطية والاستقرار.