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أخبار السعودية اليوم.. مسئول روسى: دعوة زيارة الملك سلمان لموسكو "مفتوحة"

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أخبار السعودية اليوم.. مسئول روسى: دعوة زيارة الملك سلمان لموسكو "مفتوحة" أخبار السعودية اليوم.. مسئول روسى: دعوة زيارة الملك سلمان لموسكو "مفتوحة"
تدوالت أخبار اليوم عدد من الأخبار الهامة، ففى البداية جاء فى أخبار السعودية اليوم، قال دميترى بيسكوف السكرتير الصحفى لرئيس روسيا فلاديمير بوتين إن موعد زيارة العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو لم يحدد بعد، والدعوة التى وجهها إليه الرئيس بوتين "تبقى مفتوحة".

ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم ، الاثنين، أن وزير الدفاع ولى ولى العهد محمد بن سلمان كان قد أكد ـ خلال زيارته لموسكو فى يونيو الماضى - قبول العاهل السعودى دعوة بوتين لزيارة روسيا.

كما جدد بوتين دعوة الملك السعودى لزيارة موسكو خلال اتصالين هاتفين فى هذا الشهر الجارى

أخبار السعودية اليوم


>وركزت أخبار السعودية اليوم حول قالت السورية اليوم الاثنين إن وزير خارجية السعودية يحاول إحباط اتفاق هش لوقف الأعمال القتالية باقتراحه خطة بديلة فى حال فشل الاتفاق.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس الأحد إن الحكومة السورية وحليفتها روسيا انتهكتا الهدنة، وستكون هناك خطة بديلة إذا اتضح أن دمشق وحلفاءها غير جادين بشأن وقف القتال، ولم يورد تفاصيل عن الخطة.

ونقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر من وزارة الخارجية السورية فى بيان قوله "ما يردده عادل الجبير.. وحديثه عن وجود خطة (باء) إزاء التطورات الراهنة فى سورية هو مجرد وهم فى ذهن النظام السعودى". وأضاف "تصريحات الجبير تمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2268 ومحاولة لإفشال وقف الأعمال القتالية."

أخبار السعودية اليوم


>وفى أخبار السعودية اليوم، قال وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، أن الكويت شهدت فى الآنة الأخيرة تعاونا مثمرا مع دول الناتو فى التدريب والمجالات الأمنية والعسكرية والأكاديمية .

وأضاف الوزير صباح الخالد الحمد الصباح خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، أن دولة الكويت استضافت المؤتمر الأول للناتو في المنطقة قائلا: "الكويت وقعت اتفاقية تسهيل العبور مع الناتو".

وتابع الوزير صباح الخالد الحمد الصباح،: علاقات الكويت مع السعودية ثابتة وراسخة وفى أوج متانتها ولا نقبل أى مساس بالمملكة الشقيقة، ودولة الكويت والناتو يؤكدان تقوية العلاقات على مبدأ المنفعة المتساوية.


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وزير خارجية الكويت: علاقتنا مع السعودية راسخة ولا نقبل أى مساس بالمملكة

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