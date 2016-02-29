مواطن يتعدي بالضرب علي أفراد أمن مستشفي جامعة بني سويف

قال الدكتور منصور حسن عميد كلية الطب بجامعة بني سويف أنه في الثلاثاءالماضي حاول بعض الزائرين الدخول للمستشفى الجامعي بدون تذاكر وقام أحد البلطجية ويدعي (ص.ذ) بالتعدي بالضرب على أحد أفراد الأمن وهو(ا.ع)لمحاولة إدخالهم مما اسفر عن إصابة فرد الأمن باصابات بالغة ترتب عليها دخوله للعناية المركزة وقد تم تحرير محضر شرطة بالواقعة بقسم شرطة بني سويف برقم 3614/2016 جنح قسم شرطة بني سويف.

هذا وقد أكد الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة أن هجوم البلطجية دائم ومتكرر وهم متواجدون على نحو دائم ويبتزون المرضى ويأخذون منهم رشاوى ووجودهم خطر داهم، مضيفا لطفي إنني تحدثت قبل ذلك مع مدير الأمن ببني سويف بسبب الهجوم الدائم والمتكرر للبلطجية وبالرغم من الجهود الدؤوبة المبذولة من قبل الأمن إلا أن أعمال الأرهاب ما زالت مستمرة وتمارس على المواطنين وكافة منظومة أعمال المستشفى ويؤثر بالسلب علي الخدمة الطبية للمرضي والمواطنين ويحدثون روع وارهاب علي الاطباء والعاملين بالمستشفي ويتعين ايقاف ذلك الارهاب واعمال البلطجة مما استدعى مخاطبة وزير التعليم العالي لتعضيد طلب الجامعة لدى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ضرورة مواجهة ظاهرة البلطجة والأرهاب التي تمارس حول المستشفى الجامعي ببني سويف.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن استمرار أعمال البلطجة والأرهاب الذي تتعرض له المستشفى الجامعي لن يقف حائلا أمام العاملين بالمستشفى الجامعي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين من مواصلة تقديم الخدمات الطبية لأبناء محافظة بني سويف بصفة خاصة والصعيد بصفة عامة.