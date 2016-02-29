حفل جوائز الاوسكار 2016 واطلالات ساحرة على السجادة الحمراء

انتهى قبل ساعات قليلة حفل الأوسكار OSCARS 2016 الذي يعد الأهم عالميًّا بحضور أشهر النجمات وأكثرهنّ أناقةً على سجادته الحمراء، وقد تفوقت إطلالات النجمات في هذا الحفل عن جميع توقعاتنا إذ بهرنا بأناقة الحاضرات واحترنا في اختيار الإطلالة الأجمل.

لذا سنحصر لك ما لا يجب أن تفوّتيه من هذا الحفل المهم، فشاركينا برأيك.

كانت الأقمشة اللماعة من جديد من ضمن أبرز الاتجاهات في هذا الحفل، حيث تكررت في في أجمل الإطلالات وأكثرها أناقةً، نذكر منها الممثلة مارغو روبي Margot Robbie التي ارتدت فستانًا ذهبيًّا براقًا من توم فورد Tom Ford فبدت كتمثال الأوسكار بحد ذاته، والشابة سيرشا رونان Saoirse Ronan التي خطفت الأضواء بفستانها الرائع وإطلالتها الراقية. بالإضافة للممثلة نايومي واتس Naomi Watts بفستان أرماني Armani الأخاذ.

واختارت بعض النجمات إطلالات ناعمة تعتمد على اللون اللافت كما فعلت الممثلة الجميلة شارليز ثيرون Charlize Theron التي خطفت الأضواء بإطلالاتها الحمراء المميزة من ديور Dior والأنيقة ريتشل ماكآدامز Rachel Mcadams بتصميم ناعم بلون أخضر مميز، كما كان اللون الأبيض أحد الألوان الدارجة على السجادة الحمراء في حفل هذا العام حيث ارتدته الليدي غاغا Lady Gaga بإطلالة مميزة وجريئة حملت توقيع صديقها المصمم براندون ماكسويل Brandon Maxwell ، وإطلالة النجمة الهندية بريانكا شوبرا التي اختارت فستانًا جميلًا من زهير مراد، ولا يمكن أن نغفل عن ذكر روني مارا Rooney Mara التي جمعت بين الأناقة والجرأة بفستان من جيفينشي Givenchy.

ولم يخلُ حفل الأوسكار لهذا العام من إطلالات الحمل الأنيقة حيث حضرت العارضة كريسي تيغان Chrissy Teigen بفستان أحمر مورّد، واختارت ايميلي بلانت Emily Blunt إطلالات غاية في النعومة من برادا BRADA.

كان الجميع في انتظار إطلالة كيت بلانشيت Cate Blanchett في هذه السهرة وقد حضرت بإطلالة ملكية من أرماني Armani بينما لم توفق زميلتها جوليان مور في الاختيار هذه المرة حيث كانت إطلالاتها غير مناسبة لعمرها بفستان أسود من شانيل Chanel.

شاهدي في الصور أعلاه أجمل الحاضرات في حفل OSCARS 2016 واختاري الأجمل من بينهنّ.