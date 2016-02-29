ألوان مشرقة و طبعات متنوعة في إطلالات الشوارع من ميلان

يتقلّب الستايل الطاغي على إطلالات Street Style بتغيّر المدينة التي تحتضن عروض أسبوع الموضة. فبعد أن شاهدنا المعاطف الطويلة و الإطلالات الشتوية في إطلالات شوارع لندن، ننتقل إلى ميلانو لنشاهد انفجاراً للألوان المنعشة والطبعات المجنونة.

اتجهت سيدات ميلان لاختيار الطبعات المتنوعة في إطلالاتهن، فلم يترددن في دمج عدة طبعات بألوان مختلفة في إطلالة واحدة. ولعل هذا ما أعطى شوارع ميلان حياة خلال أيام أسبوع الموضة؛ ففي إحدى الإطلالات دُمجت الخطوط و النجوم مع بعضها في إطلالة صفراء مشرقة، و ظهرت المعاطف الطويلة بطبعات عصرية أنيقة في أكثر من إطلالة. ولا يمكن أن تغيب آنا ديلو روسو Anna Dello Russo عن حضور أسابيع الموضة بإطلالاتها اللافتة و تنسيقاتها المجنونة؛ وفي هذا الموسم، اختارت فستان ماكسي بكشكشات جميلة.

وكما هي العادة دائماً، لا تهمل فتيات الموضة اختيار الاكسسوارات اللافتة في كلّ موسم. وفي هذا الموسم، أُخذت الاكسسوارات إلى مستوى آخر من الجرأة، فشاهدنا الأحذية اللمّاعة و الحقائب الغريبة، وكذلك الصنادل مع الجوارب الملونة.

جمعنا لك إطلالات متنوعة من شوارع ميلان لتستوحي منها إطلالة ملوّنة و أنيقة، فشاهديها، واختاري منها ما يُعجبك.