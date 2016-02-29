موديلات ساعات يد من "بولغاري"

تشتهر دار "بولغاري Bulgari " بتصنيع المنتجات الفاخرة، من اكسسوارت جلدية و مجوهرات وساعات يد طبعاً. وفي كلّ عام، تقدّم مجموعة من التصاميم المُترفة من مختلف المنتجات، كما في هذا الموسم، إذ شاهدنا أجمل ساعات اليد تصميماً من مجموعة "سيربنتي Serpenti".

10 ساعات استثنائية من بياجيه

وهذه المجموعة التي طُبعت بشكل "أفعى" مستوحاة من الحضارة الإغريقية، التي ارتبط بها رمز "الأفعى" لمدة طويلة جداً. وقد قامت دار "بولغاري Bulgari " بتصميم أول قطعة حملت رمز الأفعي في عام 1940، ثم ما لبث هذا الرمز أن ارتبط بالدار، بل أصبح جزءاً من هويتها. وتعزّز الأمر بعد أن ارتدت الممثلة "اليزابيت تايلور Elizabeth Taylor " تصميماً من دار "بولغاري Bulgari " من مجموعة "سيربنتي" Serpenti ، في عام 1963 ، عندما لعبت دور كليوباترا. ومنذ ذلك الوقت والدار تعيد تقديم هذه المجموعة على منتجات وقطع مختلفة.

وفي هذا الموسم، شاهدنا أجمل تصاميم الساعات، التي تنوّعت بأشكالها؛ فكان منها الكبير الذي يلتفّ مرتين على المعصم، وكان الصغير الذي يلتفّ مرة واحدة. صنعت التصاميم من ألوان الذهب المختلف: "الأبيض، الأصفر، الوردي"، كما رُصّعت بأفخم أنواع الأحجار الكريمة من الماس، الياقوت، الزمر، العقيق الأسود، واللؤلؤ وغيرها.

بإمكانك أن تتزيّني بساعات "سيربنتي" Serpenti في مختلف الأوقات، لأن جمالها لا يقتصر على تصميمها، إنما يتعداه إلى الدقة الشديدة والاحتراف العالي، كما هي حال النسخ المرصّعة بالماس والأحجار الكريمة، التي تناسب الفترات الماسية، لا سيما فساتين السهرة.

شاهدي المجموعة الكبيرة والمميزة هنا بألوانها وتصاميمها، واختاري منها ما يعجبك وما يناسب ذوقك وأسلوبك.

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