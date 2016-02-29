نجم ليفربول السابق: الفريق سيء جدا

يرى هاني رمزي المدير الفني لنادي اتحاد الشرطة احتياج مارتن يول مدرب الأهلي الجديد وأليكس ماكليش مدرب الزمالك لثلاثة أشياء من أجل النجاح في مصر.

الأهلي أعلن رسميا تعاقده مع المدرب الهولندي مارتن يول ليخلف المدرب المؤقت عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" والذي جاء بعد رحيل جوزيه بييسرو.

الزمالك من جانبه أعلن التعاقد مع الاسكتلندي ماكليش بعد رحيل أحمد حسام ميدو وإسناد المهمة بشكل مؤقت لمحمد صلاح.

وتحدث هاني رمزي عن الثنائي الجديد في الدوري المصري قائلا: "ماكليش ويول يحتاجان للوقت من أجل النجاح".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "إلى جانب الفرصة الكاملة، يحتاجان إلى مساعد الجهاز المعاون من أجل معرفة أجواء الدوري المصري وطبيعته".

وأكمل حديثه قائلا: "إلى جانب ضرورة معرفتهم بكيفية التعامل مع الإعلام المصري لأن الأمور هنا مختلفة تماما عن هولندا واسكتلندا وإنجلترا".