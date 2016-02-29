وكيل المدرب: مارتن يول فضل الأهلي على النصر وعرض صيني بضعف الراتب

قال محمد حبشي وكيل أعمال المدرب الهولندي مارتن يول إن المدير الفني المخضرم اختار الأهلي وفضله على عدد من العروض المغرية.

وكشف حبشي عبر برنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة ميجا.إف.إم عن رفض يول لعروض من النصر السعودي وناد أخر في الهند.

وصرح "عرض النادي الهندي كان ضعف ما عرضه الأهلي، لكن يول اختار الفريق الأحمر".

وأفصح "يول فضل الأهلي لأنه يريد تحقيق الإنجازات، لا يبحث عن الأموال أو الراتب الشهري الكبير".

وكان يول قد وصل إلى مصر اليوم الاثنين تمهيدا لتقديمه لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء مدربا للأهلي، حتى يبدأ مسيرته مع الشياطين الحمر.

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