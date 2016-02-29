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أكاديمي روسي: الناتو لن يتدخل عسكريًا مع موسكو لصالح أنقرة

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أكاديمي روسي: الناتو لن يتدخل عسكريًا مع موسكو لصالح أنقرة أكاديمي روسي: الناتو لن يتدخل عسكريًا مع موسكو لصالح أنقرة

ليونيد سوكيانين أستاذ العلاقات الدولية

قال ليونيد سوكيانين، أستاذ العلاقات الدولية ، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لن يتدخل في أي مواجهات عسكرية ضد روسيا، في حال قيام تركيا بتصرفات غير لائقة في الأراضي السورية، في إشارة إلى الحديث عن تدخل أنقرة بريًا في دمشق.

وأضاف «سوكيانين» خلال لقاءٍ له على قناة “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن روسيا تراهن على الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، لأن موسكو لا تريد المواجهة العسكرية مع أنقرة إطلاقًا.

وأوضح أن روسيا تنذر دائمًا بخطورة مثل هذه الانتهاكات التي تحدث من جانب تركيا في الأراضي السورية، لافتًا إلى أنه: ‘‘لا يَستطيع أن يستبعد إقامة الدولة السورية’’.

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