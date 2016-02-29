صور | محافظ المنوفية يحيل مدير مستشفى بركة السبع للتحقيق لتقصيره فى عمله

قرر اليوم الاثنين، الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إحالة مدير مستشفي بركة السبع المركزي للتحقيق لضعف الإشراف العام علي المستشفي .

جاء ذلك عقب جولة مفاجئة قام بها المحافظ بدأت فى الثامنة صباحا واستمرت حتي الثالثة عصرا حيث تبين غياب عدد 105 من قوة العاملين بالمستشفي البالغة 544 موزعين مابين أطباء وتمريض وعمال .

وتفقد المحافظ أقسام المستشفي المختلفة والعيادات الخارجية واطمأن علي تقديم الرعاية الطبية للمرضي واستمع لشكاوي الجمهور وكذا طلبات الأطباء وطاقم التمريض لاستكمال أية نواقص بالمستشفي .

كما كلف المحافظ بتشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير بحالة المبني القديم بالمستشفي المتوقف عن العمل للبت في حالته الفنية وتقرير مدي حاجته للترميم أو الإزالة الكاملة .

وزار حافظ المنوفية عددا من الوحدات المحلية القروية بمركزي قويسنا وبركة السبع في بداية مواعيد العمل للتأكد من انتظام العمل وجاهزية هذه الوحدات لتقديم الخدمة للجمهور حيث تفقد المحافظ الوحدات المحلية لطه شبرا وطوخ طنبشا وتجول بالأقسام الإدارية المختلفة للوحدات وتوقف مع الجمهور للتعرف علي شكواهم عن قرب والذي تلخص معظمها في رفع مستوي النظافة وبعض مشكلات التنظيم والبناء .

وقال المحافظ ان “خدمة المواطن هي الأساس ” وان قطاعات الدولة كل لا يتجزأ في تقديم الخدمة ولابد أن يتحمل كل قطاع وكل فرد واجباته ويؤديها علي الوجه الأكمل .