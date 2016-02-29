أخبار سوريا اليوم.. هدنة سوريا متماسكة رغم بعض الحوادث

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم ، على الهدنة السارية منذ السبت الماضى، كما تناولت أخبار سوريا اليوم اتهام الحكومة السورية وزير خارجية السعودية بمحاولة إحباط اتفاق هش لوقف الأعمال القتالية باقتراحه خطة بديلة.>علن نائب رئيس الوزراء التركى لطفى ألوان الاثنين أن أكثر من 150 ألف طفل سورى ولدوا فى تركيا منذ بدء النزاع فى سوريا ملقيا الضوء على العبء الإنسانى الذى تواجهه أنقرة.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فى جنيف أن تركيا "تبذل أقصى جهودها لتحمل قسم كبير من الكارثة الإنسانية" التى سببها النزاع فى سوريا المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

أخبار سوريا اليوم

>قالت الحكومة السورية اليوم الاثنين إن وزير خارجية السعودية يحاول إحباط اتفاق هش لوقف الأعمال القتالية باقتراحه خطة بديلة فى حال فشل الاتفاق. وقال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أمس الأحد إن الحكومة السورية وحليفتها روسيا انتهكتا الهدنة، وستكون هناك خطة بديلة إذا اتضح أن دمشق وحلفاءها غير جادين بشأن وقف القتال، ولم يورد تفاصيل عن الخطة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون اليوم الاثنين إن وقف الأعمال القتالية فى سوريا متماسك إلى حد كبير لكن القوى الكبرى والإقليمية تتابع بعض الحوادث التى يأمل أن يتم احتوائها.

وقال بان للصحفيين فى جنيف بعد محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا وقبل اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا "بشكل عام يصمد وقف الأعمال القتالية حتى على الرغم من وقوع بعض الحوادث."

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